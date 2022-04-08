Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (AFİS) kullanıyor. Bu kurumların sistemleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda 2019 yılında entegre edildi. Ardından birçok suç olayı kısa sürede aydınlatıldı. Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Nizam Kabar “Delile olan güven, devlete güven” anlayışıyla teknolojinin bütün imkânlarından faydalandıklarını söyledi. Kabar “Veri entegrasyonu sayesinde 3 bin 382 terör, 8 bin 88 narkotik, 145 bin 709 asayiş olayının aydınlatılması ve faillerinin tespit edilmesi sağlandı. Toplamda diğer suçlarla birlikte 192 bin 387 olay çözüldü. Ayrıca, suç mahallerinde kime ait olduğu bilinmeyen biyolojik numunelere ilişkin kan, tükürük ve vücut sıvılarıyla ilgili yapmış olduğumuz DNA çalışmaları sayesinde 23 bin 715 faili meçhul olayı aydınlatmayı başardık. Yeni gelişen bütün teknolojiyi de bünyemize adapte etmek için elimizden geleni yapmaktayız” diye konuştu.

Orman işçilerini şehit eden teröristi bombadaki parmak izi ele verdi 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin Diyarbakır Kulp'da düzenlediği saldırı sonucu 7 orman işçisinin hayatını kaybetmişti. Saldırıda kullanılan bombada tespit edilen parmak izinin geçen yıl aynı ilçede yakalanan terörist Kendal Barut'a ait olduğu öğrenildi.

Noterlerde 'parmak izi' dönemi başladı Noterliklerde başta tapuda sahtecilik olmak üzere pek çok işlemde usulsüzlüğün önüne geçmesi planan ve 2022 yılında hayata geçirilmesi öngörülen parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin pilot uygulaması başladı.