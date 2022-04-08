Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye’de tıbbi atıkların toplanarak sterilize edildiğine dikkat çekerek “Şu an 65 sterilizasyon tesisi bulunuyor. Ayrıca, İstanbul ve Ankara’da da iki tıbbi atık yakma tesisi var. Pandemi öncesi günlük 250 ton tıbbi atık üretilirken, pandemide bu oran yüzde 60 artarak günlük 400 ton seviyelerine ulaştı” dedi. Toplanan atıkların enerji kaynağı hâline getirilebileceğini anlatan Bozoğlu “Toplanan tıbbi atıklar pandemi öncesinde yıllık 90 bin ton iken, şu an 150 bin ton. Bu da çevreci metotlarla enerjiye çevrilebilirse yılda yaklaşık 40 bin haneye yetecek 110 milyon kilovatsaat enerji üretilebilir” dedi.

Tıbbi atıktan elektrik Türkiye, dünyaya örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bunlardan biri de katı atık alanında yapılan çalışmalar.