İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak.
Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda, Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 52 askeri tesisi imha ettik
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu gece yapılan askeri operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamasında, “Ukrayna’ya at 52 askeri tesisi imha ettik” dedi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı Ukrayna Savunma Bakanlığı Rus ordusunun "3 günden fazla sürmeyecek" mühimmat ve yiyecek stoku bulunduğunu ifade etti. Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasını da Ruslardan geri aldı