Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 949. gününde de devam ediyor.

Hakkari’de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner’in annesi Zebude Öner, HDP il binası önündeki çadırda evladına kavuşmak için nöbet tuttuğunu söyledi.

HDP KAÇIRIP PKK'YA TESLİM ETTİ

Öner, “Kızım işe gidiyordu, işçilere aşçılık yapıyordu. Sabah gitti, akşam gelmedi. Aradık bulamadık, kızımın fotoğraflarını internette gördük. HDP kaçırıp PKK’ya teslim etti, 8 yıldır haber alamadık. Zahide, kızım gel, korkma hep birlikte gelin seni bekliyoruz. Kimden korkuyorsunuz, korkmayın devletimiz güçlü bir devlet” dedi.

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 943. gününde, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelen aile ile birlikte 280 oldu.

HDP'nin nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı HDP'nin İstanbul'da düzenlediği nevruz etkinliğinde gergin anlar yaşandı. Güvenlik güçler, 83 kişiyi gözaltına aldı.