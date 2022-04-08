Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayiinin 'yerli ve milli' anlayış ile ürettiği ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği Bayraktar TB2'ler, şimdilerde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gündemde. Daha önce Azerbaycan'da kullanılan ve büyük başarı gösteren Bayraktar TB-2 SİHA'lar, Rus saldırılarına karşı Ukrayna ordusu tarafından kullanılıyor ve performansı ile dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

YAYIN 'BAYRAKTAR' ŞARKISI İLE BAŞLADI

Savaş bölgesindeki başarıları sonrası Ukraynalıların adına şarkılar yazdığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Amerikan basınının da dikkatini çekti. CNN International, BAYKAR Teknoloji’nin lideri Selçuk Bayraktar ile bir röportaj gerçekleştirdi. Yayın Ukraynalıların ağzına dolanan 'Bayraktar' şarkısı ile başlarken Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor" dedi.



Ukrayna'nın Türkiye'den ilk İHA'ları 2019 yılında satın aldığı belirtilirken şimdiye kadar en az 36 drone'un Ukrayna'ya teslim edildiği belirtildi.

ÜRETİM TESİSLERİNİ GEZDİLER

BAYKAR'ın üretim tesislerine giden CNN International ekibi, güvenlik gerekçesiyle tesisin sadece belli bölümlerinde çekim yapabildi. Yayında, Bayraktar İHA ve SİHA'larının Libya ve Karabağ başta olmak üzere birçok bölgede savaşın kurallarını baştan yazan teknolojiler olduğundan bahsedildi.

İlk insansız jet olma özelliğini taşıyan Kızıl Elma'nın üretim sürecine değinen CNN ekibi, Selçuk Bayraktar'a mikrofon uzattı. Bayraktar, ürettikleri İHA ve SİHA’ların üretim ve geliştirme süreçlerinde planlanan görevlerin hepsini yaptığını belirtirken "Her ülke kendi hava savunma sistemini kurabilecek kapasitede olmalı ancak bu savaşın koşulları düşünüldüğünde bunun bir önemi kalmıyor" ifadelerini kullandı.

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar "Bayraktar TB2 ana sınıf taktiksel insansız hava aracı ve yapması gerekeni, yapılması için geliştirildiği şeyi yapıyor" dedi.

"İNSANLARIN HAYATLARINI KURTARMAKLA ÖVÜNMEK İSTEMİYORUM"

Bayraktar "İnsanlar hayatlarını kaybederken teknolojiyle öne çıkmak istemiyorum. İnsanların hayatlarını kurtarmakla övünmek istemiyorum, insanlar kendi hayatlarını riske atıyor ve vatanlarını yasadışı bir işgale karşı koruyorlar. Bu cesur Ukrayna halkının ve liderliğinin yaptığı bir şeydir. Elbette teknolojiye, bilgiye, yüksek teknolojiye ve kendi yerli savunma kapasitesine ihtiyacınız var. İnsanların hayatlarının tehlikede olduğu ve çocukların, sivillerin bile öldüğü bir yerde bunu herhangi bir teknoloji ile karşılaştırmak istemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

DİRENİŞİN SEMBOLÜ

Ukraynalıların direnişinde Bayraktar TB2’lerin sembol olduğunu ifade eden Bayraktar "Bayraktar TB2 bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor" açıklamasın yaptı.

Bayraktar'a dikkat çeken misafir Selçuk Bayraktar, "Rahmetli babamızın dostu" sözleriyle yaptığı paylaşımda Emekli Orgeneral Saygun'un, Baykar'ı ziyaret ettiğini açıkladı. Bayraktar söz konusu ziyarette, Bayraktar Kızılelma'yı ve Türk havacılığının geleceğini konuştuklarını açıkladı.

Kırgızistan, Türk SİHA'larını ilk kez kullandı: Bayraktar TB2 tam isabet vurdu Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (silahlı insansız hava aracı) tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den Bayraktar TB2 satın alan Kırgızistan, ilk kez tatbikatta kullandı.