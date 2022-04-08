Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, sendika temsilcileri ve atık toplayıcılarının katılımlarıyla bir otelde düzenlenen iftara katıldı.

İftar öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'ni başlattıklarını hatırlatarak "Beş yıl içerisinde siz atık toplayıcı kardeşlerimizle birlikte öyle bir performans ortaya koyduk ki, 25 milyon ton geri kazanılabilir atığı arı gibi işledik, ekonomimize kazandırdık, milletimize kazandırdık. Tam 30 milyar lirayı vatandaşımızın cebine geri döndürdük." dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÇEVRE EMEKÇİLERİYLE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

265 milyon ağacı kesilmekten kurtardıklarını belirten Bakan Murat Kurum "İnşallah yine hep birlikte, el ele; yüzde 22,4 olan geri kazanım oranımızı yıl sonunda yüzde 30'a, 2023 yılında yüzde 35'e çıkaracağız. 2035 yılına geldiğimizde ise geri kazanımda yüzde 60 oranıyla, sıralamada dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz. Bunu Ankara’nın çekçekçileriyle, Türkiye’nin çevre emekçileriyle birlikte başaracağız, sizlerle, siz atık toplayıcı kardeşlerimizle birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı

'ELBİSEME BAKIP BENDEN KAÇIYORLAR'

Çevre Bakanı Kurum geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Siverekli atık toplayıcısı Ali'nin kendisine "Ağabey, sokakta bazen çocuklar görüyorum. Köydeki kardeşlerimi hatırlıyorum, yanlarına yaklaşıp sevmek istiyorum, elbiseme bakıp benden kaçıyorlar. Gençler görüyorum, sohbet etmek istiyorum, üstüme başıma bakıp benden uzaklaşıyorlar." diye konuştuğunu aktardı.

Türk-İş’in organizasyonunda Ankara’da bir otelde düzenlenen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı sokak atık toplayıcıları iftarına katılım gösterdi.

'MÜJDELER VERECEĞİZ'

Kurum, "Ben de ağabeyi olarak şimdi buradan Ali'ye diyorum ki, 'Ali kardeşim, sana çok yakında öyle müjdeler vereceğiz ki, artık o çocuklar seni gördüğünde hemen tanıyacak, yaklaşacak; o gençler seni gördüğünde sarılacak, seninle kucaklaşacak. Bu da bizim Ali kardeşimize, on binlerce atık toplayıcı kardeşimize, ailelerine, çocuklarımıza sözümüzdür." dedi.

'ATIK TOPLAYICILARI DAHA DA İYİ OLACAK'

Atalay da Türk-İş ile 2018'de tanışan atık toplayıcılarının bugün iyi bir noktada olduğunu, daha da iyi olacaklarını belirterek Türk-İş'in tek iftarının sokak atık toplayıcıları ile olduğunu, bundan sonra da onlara destek olacaklarını aktardı.

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