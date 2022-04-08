Türkiye Gazetesi

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Toplantı öncesinde Bakan Akar önce İtalya Savunma Bakanı Guerini daha sonra İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la telefon görüşmesinde Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetini vurguladı.

Bakan Akar'dan Rus mevkidaşına telefon: Sivilleri acil tahliye edin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya sivillerin tahliyesi için çağrıda bulundu.