Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü'nde yolsuzluk yapıldığı yönünde iddialarda bulundu. Bununla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir açıklama geldi. Bakanlık, şunları kaydetti:

Bugün bazı basın ve yayın kuruluşlarında ‘Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü’ ile ilgili haberler yer aldı. Konu hakkında Bakanlığımız tarafından Kasım 2022 tarihinde soruşturma başlatılmış olup çalışmalar bütün boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmüştür. Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022 tarihinde görevden alınmıştır.

Trump, yolsuzluk suçlamasıyla ifade verecek New York Başsavcısı Letita James, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade vermesi için mahkemeye çağıracak.

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı: Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz istifa etti Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, görevini bırakara istifa etti.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yolsuzluk davasından beraat etti Güney Amerika ülkesi olan Brezilya'nın eski başkanlarından Luiz Inacio Lula da Silva, otomotiv sektöründeki şirketlerden rüşvet aldığına ilişkin yolsuzluk davasında, "delil yetersizliği"nden beraat etti.