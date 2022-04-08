Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanı halkla birlikte geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de yaşayan bir ailenin evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu defa da Beşiktaş'ta bulunan bir öğrenci evine giderek, iftarını gençlerle birlikte açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu öğrenci evindeki 7 üniversite öğrencisiyle iftar yaptı. Birlikte oruç açtığı öğrencilerle sohbet eden Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kesimin derdini iftarda dinleyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta yoğun bir iftar programı var. Ramazan ayının ilk iftarını her yıl olduğu gibi bu yıl da şehit aileleriyle yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün önce MKYK’yı toplayacak, ardından da MKYK üyeleriyle iftarda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın sofrasında iftar açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte iftarını Ümraniye'de yaşayan Kılıçaslan ailesiyle açtı.