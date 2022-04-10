Türkiye Gazetesi

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, Sahil Güvenlik Komutanlığının, olası mayınlar nedeniyle Zonguldaklı balıkçıları akşam saatlerinde denize açılmama konusunda uyardığını söyledi.

EKİPLER BÖLGEDE ARAMALARA DEVAM EDİYOR

Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kefken açıklarında 6 Nisan'da bulunan mayının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timlerince imha edilmesini ardından Sahil Güvenlik Komutanlığının bölgede sürekli arama yaptığını kaydetti.

Ekiplerin kendilerine de uyarılarda bulunduğunu aktaran Kayhan, "Genelde akşamları çıkmamamızı tavsiye ediyorlar. Çok dikkat etmemizi istiyorlar. Biz de gerekli uyarıları, anonslarla arkadaşlarımıza yapıyoruz. Akşamları mümkün olduğunca ağ atmamaya ve ağ kaldırmamaya bakıyoruz. Akşamları yasak avlanma. Zaten sezon kapanıyor. Kıyı balıkçılığı olacak, açıklarda balıkçılık olmayacak. Bu konuda önlemlerimizi aldığımız için rahatız." diye konuştu.

MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi Karadeniz'de üçüncü kez mayın paniği yaşandı. Kefken açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından imha edildi.

MSB duyurdu! Kefken açıklarında bir mayın daha bulundu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli'nin Kefken açıklarında tespit edilen mayının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerince imha edildiğini duyurdu.

Gaz sahasında mayın alarmı! Türkiye harekete geçti, bölge çembere alındı Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı limanlara bıraktığı mayınların Karadeniz'de ve Boğaz'da tehdit oluşturması üzerine Türkiye harekete geçti. Karadeniz'de çalışmalarını yürüten sondaj gemilerini çembere alan Türk Deniz Kuvvetleri, Sakarya Gaz Sahası'nda 24 saat esasına göre havadan keşif/gözetleme yapıyor.

MSB’nin Karadeniz’de mayın mesaisi sürüyor Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’e sürüklenen mayınlar için havadan ve denizden yoğun mesaisini sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı aldığı önlemlerin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

MSB'den Karadeniz'e sürüklenen mayınlar ile ilgili net açıklama Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle Karadeniz'e döşenen mayınlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu iki mayının SAS timleri tarafından imha edildiğini bildirdi ve tespit edilen mayınlara yönelik incelemelerde hiçbir ihtimal göz ardı edilmediğini belirterek çalışmaların devam ettiğini duyurdu.