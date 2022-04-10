Türkiye Gazetesi

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan için Adana İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Törenin ardından Astsubay Çavuş Burak Şahin'in cenazesi Malatya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın cenazesi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine uğurlanacak.

NE OLMUŞTU?

Adana-Kozan karayolu Kozan girişinde meydana gelen kazada jandarma devriye aracıyla bir otomobil çarpıştı. Kaza sonucu jandarma aracı devrilirken, otomobil ise refüje çıktı. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir otomobil ile bir askeri aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kaza 2 askerimiz şehit düştü. 3 kişi ise yaralandı.

2 ŞEHİT, 3 YARALI

Ardından valilikten açıklama geldi. Konuyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"09.04.2022 tarihinde Kozan ilçemiz Mansurlu kavşağında Jandarma personelini taşıyan askeri aracımız kaza yapmıştır. Yaşanan elim kazada iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz ise yaralanmıştır."

YÜREK BURKAN DETAY

trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin’in 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde yaptığı anma konuşması ortaya çıktı. Şahin, konuşmasından 23 gün sonra şehit düştü.

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