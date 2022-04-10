Türkiye Gazetesi

Bulunduğumuz dijital çağ ile artık birçok şeyi internet ortamı üzerinden halletmek mümkün. Öyle ki internet ve geliştirilen uygulamalar sayeside alışveriş, kimlik değişimi, emniyet destek butonu derken bunlara bir de 'E-evlenme' uygulaması eklendi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün e-Evlenme Uygulaması, belediye memurluklarına yeni evelenen çiftlerin evliliklerinin aile kütüklerine elektronik ortamda tescil edebilmelerine olanak sağlıyor.

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-Belediye sistemi ile MERNİS arasında sağlanan entegrasyonla belediye evlendirme memurları tarafından düzenlenen evlenme bildirim formlarının ve evlenme bilgilerinin elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilebilmesini sağlayan e-Evlenme uygulaması, 25 Mart 2021'de hayata geçirilmişti.

150 BİNİ AŞKIN EVLİLİK TESCİLLENDİ

Ülke genelinde 779 belediye tarafından kullanılan e -Evlenme uygulaması üzerinden bugüne kadar yaklaşık 609 bin 955 evliliğin 152 bin 885’i elektronik olarak tescil edildi.

İŞ GÜCÜ TASARRUFU SAĞLADI

Evliliğin gerçekleşmesiyle birlikte uygulama üzerinden 3 iş günü içinde gerçekleştirilen tescille birlikte zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanırken evlenme bildirimlerinin kağıt ortamında nüfus müdürlüklerine gönderilmesinin de önüne geçildi.

Ayrıca elektronik ortama aktarılan tescil işlemleriyle bürokrasi azaltılarak, zaman ve kırtasiyecilikten tasarruf sağlandı.

EVLİLİK SONRASI İŞLEMLER HIZLANDI

Evliliğin gerçekleşmesiyle hızlı bir şekilde yapılan tescil işlemlerinden sonra, vatandaşlar yeni kimlik kartlarını, varsa ehliyet ve pasaportlarını kolayca değiştirebiliyor.

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