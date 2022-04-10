Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü iftarda İstanbul Beşiktaş’ta oturan üniversite öğrencilerinin evine misafir oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da eşlik ettiği ziyarette yeni detaylar ortaya çıktı. Öğrenciler, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden elde ettikleri izlenimlerini paylaşırken, Cumhurbaşkanımızın en sevdiği yemeği de açıkladılar.

“BİR AİLE BÜYÜĞÜMÜZ GİBİYDİ”

Öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir aile büyüğümüz gibi samimi davrandığını belirterek, "Arkadaşımızın imam hatipliği ve Cumhurbaşkanımızın müezzinliğinde akşam namazını kılıp, iftar soframıza geçtik" diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN GELECEĞİNİ DUYUNCA HEYECANLANDIK”

Yeni Şafak'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, öğrencilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlerine misafir olmak istediğini öğrenince çok heyecanlandıklarını belirtti. Niğde, Kayseri, Kocaeli, Yozgat ve Amasya'dan İstanbul'a üniversite okumaya gelen Muhammed, Mustafa, Kerem, Abdullah ve Berk isimli 5 ev arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cuma günü yapılan iftarın haberini bir gün önce aldılar. Hazırlıklarına hemen başladıkları iftarla ilgili öğrenciler şu sözleri dile getirdi:

"Bir gün önceden Cumhurbaşkanlığı'ndan haber geldi. Cumhurbaşkanı evimize iftara gelecekti. Heyecanlandık. Hazırlıklarımızı yaptık. Evimiz bir öğrenci evi. Biz her zaman düzenli tutuyorduk ama misafirimiz Cumhurbaşkanı olunca biraz daha düzenleyelim dedik. Hazırlıklarımızı tamamladık ve Cumhurbaşkanı'mızı beklemeye başladık."

İFTAR MENÜSÜNÜ KENDİLERİ HAZIRLADI

İftar menüsünü kendilerinin yaptığını söyleyen öğrenciler "Cumhurbaşkanı'mız çorbayı çok beğendi. Bunun yanında, yanlarında getirdikleri tavuk döner, bulgur pilavı, tatlı olarak da güllaç vardı. Yaklaşık 40 dakika iftar sofrasında oturduk.” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN EN SEVDİĞİ YEMEK KELLE PAÇA ÇORBASI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en sevdiği yemeğinin ne olduğunu da söyleyen gençler, “Bu sırada Cumhurbaşkanı ile yemekler üzerine konuştuk. En sevdiği yemeğin kelle paça çorbası olduğunu söyledi. Biz de buna mukabil bir dahaki yemeğe kelle paça çorbası hazırlayıp kendisini beklediğimizi ifade ettik" ifadelerini kullandı.

"AİLE BÜYÜĞÜMÜZ GİBİYDİ, SAMİMİ DAVRANDI"

Öğrenciler şöyle devam etti: "Misafirimiz Cumhurbaşkanı olunca çok heyecanlıydık ama gördük ki bir aile büyüğümüz gibiydi, samimiydi. Bu bizi rahatlattı. Çok espriliydi, hoş sohbetler oldu. Bize gençlik yıllarından bahsetti. Futbol hayatını anlattı. Biz gençler için yapılan yatırımlardan bahsetti. Kaldırılan harçlar, verilen burslar, yapılan üniversiteler bunları belirterek bizlere tavsiyelerde bulundu. Üniversitelerimizdeki kulüplere katılımlarımızın önemine dikkat çekti. Bizlerin de taleplerini dinledi. Her zaman biz gençlerin arkasında olduğunu söyledi. Bunu bize hissettirdi. Ne zaman istersek arayabileceğimizi de ekledi."

"CUMHURBAŞKANI, MÜEZZİNLİK YAPTI"

Akşam ezanının okunmasına 10 dakika kala Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sözcü İbrahim Kalın'ın eve geldiğini söyleyen öğrenciler şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı'mız iftar duası yaptı, hep birlikte amin dedik. Ezan okundu, hurma ve zemzem suyu ile oruçlarımızı açtık. Ardından, arkadaşımızın imam hatipliği ve Cumhurbaşkanımızın müezzinliğinde akşam namazını kılıp, iftar soframıza geçtik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu Baltalimanı Polisevi’nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele vurgusu yaptı. Türkiye sınırları içerisinde terörü bitirme noktasına getirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Artık terör örgütlerinin saldırmasını beklemiyor, onları inlerinde vuruyoruz. Tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca, "Zaman zaman polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın" ifadelerine yer verdi

Erdoğan gençlerin sofrasında: İftarda öğrenci evine misafir oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarda Beşiktaş'ta bulunan bir öğrenci evine giderek misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu müzede senede 1-2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 39. Türkiye Diyanet Vakfı Kitap ve Kültür Fuarı Açılışı'nda konuştu. Erdoğan, "Bu müzede senede 1-2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek ve milletimizin hizmetinde olacak" dedi. Erdoğan, "Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki yokluklar, yoksunluklar, eksikler ile ilgili değildi. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık" ifadelerini kullandı.