Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 10 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 5 bin 609 yeni vaka tespit edilirken, 32 kişi hayatını kaybetti. Kritik tabloda uzun zaman sonra vaka sayısı 5 bin bandına düşerken vefat sayısında da düne göre düşüş gözlemlendi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü Sağlık Bakanlığı koornavirüste son durumu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte; 6 bin 986 yeni vaka tespit edilirken, 35 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka ve vefat sayılarında büyük düşüş! Sağlık Bakanlığı koornavirüste son durumu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte; 7 bin 120 yeni vaka tespit edilirken, 31 kişi hayatını kaybetti.