Şanlıurfa'da bir PKK'lı terörist Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada kentte terör örgütü mensubu bir kişinin bulunduğu tespit edildi.
OTOGARDA YAKALANDI
Suriye'ye illegal yollardan geçme girişiminde olduğu anlaşılan PKK'lı terörist, jandarmanın yürüttüğü takiple Şanlıurfa Otogarı'nda yakalandı. Gözaltına alınan örgüt mensubu, işlemleri için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Diş hekimi PKK'lı çıktı Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli bir diş tabip terör örgütü PKK’ya üye olmaktan tutuklandı.