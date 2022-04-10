Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türk Polis Teşkilatı’nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailelerine taziyelerini iletti.

Gençlerle iftar sofrasında buluşmuştu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği yemek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Beşiktaş’ta üniversite öğrencilerinin evine misafir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iftarda ağırlamanın heyecanını yaşayan öğrenciler, merak edilen yemekle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı ile sohbet edip beraber sohbet ettiklerini belirten gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği yemeğin kelle paça çorbası olduğunu öğrendiklerini anlattılar.