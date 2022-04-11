Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 2017 yılında Sıfır Atık Projesi başlatıldı. Bu proje, çığ gibi büyüyerek uluslararası başarılara imza attı. Emine Erdoğan, sınırları aşarak bir dünya markası hâline gelen proje ile alınan sonuçlardan gurur duyduğunu belirtti. “Sıfır Atık Projesi benim hayallerimin çok daha ötesine geçti” diyen Erdoğan, şunları söyledi: Sıfır Atık, aslında bize yabancı bir kavram değil. Kendi kültürümüzün köklerinde ihtiyacımız kadar olanı tüketmek, yenisini almadan önce tamir ederek eşyaların ömrünü uzatmak gibi reflekslerimiz var. Projeyle bu kavram artık hepimizin hayatına girdi. 2017’den 2022 yılı ocak ayına kadar geçen sürede 16,5 milyon ton kâğıt-karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 0,4 milyon ton metal, 1,5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere yaklaşık 24,2 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bildiğiniz gibi, ücretli olunca poşet kullanımında yüzde 75’lik azalma sağlandı. Bugüne kadar poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalma plastik poşet üretimi için gerekli ham madde ithalini de önledi ve yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf edildi. Bununla birlikte yaklaşık 14 bin 640 ton sera gazı salınımı da engellenmiş oldu. Ben en başta bir anne ve aynı zamanda bir büyükanneyim. Hem kendi çocuklarım, torunlarım hem de bu ülkenin bütün evlatları için yaşanabilir bir dünya, güzel bir gelecek niyaz ediyorum. Proje bu geleceğin kurulmasında mihenk taşı olabilecek bir çaba. Sıfır Atık Projesi konusunda lider eşleriyle bir diplomasi başlattık. Birçok ülke, projeyi öğrenmek ve ülkelerinde uygulamak için bizimle temasa geçti.



Emine Erdoğan, “Leblebi” adlı engelli köpeği barınaktan sahiplenmişti.

KÜLLİYE'YE ÇÖP KAMYONU GİRMİYOR

Emine Erdoğan, Külliye’de ve Cumhurbaşkanlığının bağlı olduğu bütün kurumlarda Sıfır Atık sistemini kurduklarını söyledi. Erdoğan “Artık buralara çöp kamyonu hiç girmiyor. Yine yemekhanelerdeki yiyecek artıkları hayvan barınaklarına gönderiliyor. Külliye’nin bahçesi küçük bir hayvan barınağına dönüştü, buraya sığınan her sahipsiz kedi köpeğin bakımını gönüllü hayvansever personelimiz yapıyor. Ayrıca Hayvanları Koruma Günü’nde, Yedikule Hayvan Barınağı’ndan sahiplendiğimiz ‘Leblebi’ de burada bizimle yaşıyor, yeni dostlar ediniyor, bahçenin keyfini çıkarıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Emine Erdoğan, "Recycling Industry Dergisi"ne "Sıfır Atık Projesi"ni anlattı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi ile 36 ayda, Külliye yerleşkesinde toplanan 234 bin 244 kilogram değerlendirilebilir atığın geri dönüştürüldüğünü, 25 bin 572,95 kilogram sera gazı salınımının engellendiğini, 850 bin 476,99 kilowattsaat enerji ve 3 bin 83,78 metreküp su tasarrufu sağladığını bildirdi.