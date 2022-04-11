Türkiye Gazetesi

SK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin, geçtiğimiz hafta pazar günü Kastamonu'da kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Güre'nin 1 hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

ADALET BAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabb'im, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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