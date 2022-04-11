Türkiye Gazetesi

Kahraman Mehmetçik, teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor, üst üste düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 1 PKK'lı teröristin SİHA ile öldürüldüğü duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.