Kahraman Mehmetçik, teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor, üst üste düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 1 PKK'lı teröristin SİHA ile öldürüldüğü duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.
SURİYE'YE GEÇMEK İSTERKEN YAKALANDI
Öte yandan, Suriye'ye geçme girişiminde bulunan PKK'lı bir terörist Şanlıurfa'da yakalandı. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada kentte terör örgütü mensubu bir kişinin bulunduğu tespit edildi.
Suriye'ye illegal yollardan geçme girişiminde olduğu anlaşılan PKK'lı terörist, jandarmanın yürüttüğü takiple Şanlıurfa Otogarı'nda yakalandı. Gözaltına alınan örgüt mensubu, işlemleri için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.