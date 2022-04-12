Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik gelişmeler olacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen diplomatik girişimlerle ilgili son güncel durum ele alınacak. Toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin İstanbul’da bir araya gelmesi için yapılan diplomatik girişimler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, son gelişmelerle ilgili toplantıda bir sunum yapacak.

ÜÇLÜ TOPLANTI VE MAYIN

Geçtiğimiz hafta Türkiye-İngiltere-İtalya savunma bakanlarının İstanbul’da yaptığı toplantı da kabinede gündeme gelecek. Savunma bakanlarının görüşmesinde, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkiler ile Ukrayna bağlamındaki gelişmeler de ele alınmıştı. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, bu kapsamda üçlü toplantıda alınan kararlarla ilgili kabineyi bilgilendirecek. Ayrıca Bakan Akar, Karadeniz’de bulunan mayınlarla ilgili son gelişmeleri aktaracak.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Enflasyonla mücadelenin de masaya yatırılacağı toplantıda, marketlerde gıda fiyatlarında yapılan fahiş artışlarla ilgili denetimler de gündeme gelecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un konuyla ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ GAZI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada “Sadece Karadeniz’de değil, Doğu Akdeniz’de de doğalgazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde” demişti. Bakan Dönmez’in Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili vaka sayılarının düşüşe geçmesi ve son durumu hakkında da değerlendirmeler yapılacak. Toplantının ardından alınan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kabine üyeleriyle iftar yapacak.

Kabine toplanıyor: Gündem pahalılık Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantının ana gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olacak.