Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi muhalefetin şeker fabrikalarını özelleştirilmesiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi. 2018 yılındaki özelleştirme sürecinin ardından 2020-2021 yılında 3 milyon 69 bin ton şeker üretildiğine dikkat çeken Kirişçi, şeker üretiminde Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamına ulaşıldığını belirtti. Kirişci, aynı dönem için tahsis edilen 2 milyon 632 bin 500 ton A kotasına karşılık toplam 2 milyon 519 bin 550 ton şeker üretimi gerçekleştirildiğini belirtti.

ŞEKER ÜRETİMİNİN YÜZDE 28’İ ÖZEL

Meclis’e sunulan yazılı soru önergesini cevaplayan Tarım Bakanı Kirişçi, “Üretilen şeker pazarlama yılı içerisinde yurt içi talebi tamamıyla karşılamaya yetecek seviyededir” açıklamasında bulundu. 2018 yılında Türkşeker’e bağlı 10 fabrikanın özelleştirildiğini hatırlatan Kirişci, şeker üretiminin yüzde 35’inin kamu, yüzde 37’sinin kooperatif ve yüzde 28’inin ise özel şeker fabrikaları tarafından sağlandığını söyledi.

ÜRETİM 50 TONA YÜKSELTİLDİ

Kirişci, “Şeker pancarı üreticisi, bakanlığımızın uyguladığı destek ve primlerden yararlanmakla beraber, üreticisi olduğu şeker şirketlerince avans ve prim uygulamaları ile de desteklenmektedir” diye konuştu. Önergeye cevapta Türkşeker’in açıklaması da yer aldı. Pancar üretim sürecinde gerekli olan girdi masraflarının üreticiye finans maliyeti oluşturmaması için faizsiz olarak verilen nakdi avansların sayısının 3’ten 4’e çıkarıldığı, miktarın ise geçen yıla göre yüzde 178 artışla her defasında 50 TL/tona yükseltildiği vurgulandı.

PANCAR ÜRETİMİNE TEŞVİK

“Şirketimizce üreticilerimize verilen fiyat ve avans destekleri artırılarak pancar üretimi teşvik edilmektedir” denilen Türkşeker açıklamasında, pancar alım kesin fiyatının hasat öncesinde ekonomik gelişmeler dikkate alınarak belirlendiği kaydedildi.

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