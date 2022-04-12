Türkiye Gazetesi

Thodex kripto para dolandırıcılığına ilişkin açılan davada "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Faruk Fatih Özer'in yıllar önce "ben mağdurum" dediği ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2017 yılında suç duyurusunda bulunduğu ve Süleyman Kara isimli Thodex kullanıcısının şirkette eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları sattığı ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığı belirtildi. Dolandırıcılık suçuyla aranan Özer’in kullanıcısından şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

THODEX CEO’SUNUN DOLANDIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sabah’ın haberine göre şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Süleyman Kara'nın ifadesine başvuruldu. 2017 yılının Ekim ayında Thodex’e üye olan kullanıcının dijital para alım satımı yapmaya başladığı ve güven testi yaptıktan sonra diğer dijital platformlardaki hesaplarına para aktardığını ifade etti. Yıllar sonra binlerce kişiyi mağdur eden Özer’in Thodex kullanıcısı Süleyman Kara’nın 595 bin lira zarara uğrattığını söylemesinin ardından kullanıcı Kara hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“UYANIK OLASAYDINIZ BENDEN BU PARAYI ALAMAZSINIZ”

İyi kazanç sağladığını ancak hesabından çekimler yapıldığını ve hesabındaki meblağın giderek büyüdüğü için 2018 yılında 2018 yılında Thodex şirketinin sebepsiz ve nedensiz bloke koyduğunu söyleyen yurt dışında bulunan ve uluslararası bir cruise gemisinde restoran müdürü olan Kara, uzlaşmak için kendisini arayan Özer'in avukatlarına iddiaya göre, "Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız. Zaten yurt dışında ikamet ediyorum. Alın da görelim" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

THODEX DAVASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların "Thodex" adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de soruşturma başlatılmıştı. Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddiame hazırlandı. Özer hakkında 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istendi.

Thodex'in reklam yüzleri için takipsizlik kararı Bin 500 mağdurun olduğu kişilerin toplam 1 milyar TL’lik dolandırıldığı Thodex davasında yeni bir gelişme yaşandı. Reklam filminde oynayan 17 ünlü hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.