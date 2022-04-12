Türkiye Gazetesi

Soğuk hava dalgası tekrar yurda giriş yaptı. Ülkenin bazı bölgelerinde kar yeniden etkili olmaya başlarken, diğer bölgelerde ise yağışlı hava hakim oldu. Bu gelişmelerin akabinde Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörüldüğünü belirterek uyarıda bulundu.

6 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ağrı'nın güney ve doğu, Bitlis'in doğu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji saat verdi! Kar geliyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sağanak ve kar yağışı var. Hava sıcaklarının 14 Nisan Perşembe günü itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklık düşüyor, kar yağışı geliyor Yurt genelinde sıcaklıklar düştü, sağanak etkisini hissettirmeye başladı. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul dahil yurt genelinde etkili olmaya devam ederken, bazı illerin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, illeri tek tek açıkladı ve uyarılarda bulundu.

Meteoroloji saat verip uyardı: 15 derece birden düşecek Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, Nisan ayında kış mevsimini yaşatacak. Tekirdağ başta olmak üzere Trakya ve Marmara’da hissedilir derece düşen sıcaklıklar, yağış ve zirai don tehlikesini de beraberinde getirecek.