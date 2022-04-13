Türkiye Gazetesi

Bakan Akar, Komandolar ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele başta olmak üzere kahramanca ve fedakarca görev yapan kahraman komandolarımızı kabul etti. Bakan Akar, komandolarımızla buluşmasında terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı" denildi.

Bakan Akar'dan mayınlarla ilgili açıklama Bakan Akar, Karadeniz'de tespit edilen mayınlarla ilgili; "Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz" dedi. Akar, mayınların menşeine yönelik tartışmalarla da ilgili; "Mayınların menşeine ilişkin elimizde kesinleşen bir bilgi yok" açıklamasında bulundu.

Bakan Akar'dan kritik görüşmeler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanlarının yapacağı üçlü toplantı öncesinde iki bakanla da ayrı ayrı görüştü.