Türkiye Gazetesi

Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe projesiyle ilgili düğümün nasıl çözüldüğünü anlattı. Bakan Kurum merakla beklenen teslim tarihini de canlı yayında duyurudu.

2023 YILINDA TESLİM OLACAK

"1983 yılından daha eski... Çok güzel bir konumda Fikirtepe. 15 bin konut ve 60 bin vatandaşı ilgilendiren bir mesele" diyen Bakan Kurum, ihalelerin yapıldığını belirterek "2023 yılı itibariyle inşallah teslimlerini yapacağız" müjdesini verdi.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Burada vatandaşlarımızın gelen talepleri doğrultusunda bir planlama yapıldı. 3. kişilere satışlar, insanların başkalarının ortak olduğu bir süreç gördük. Biz bu duruma kayıtsız kalamazdık ve Cumhurbaşkanımız "Bu sorunu halledelim" diye talimat verdi.

Meclis'ten bir kanun geçirerek düzenleme yaptık. 2022 yılında vatandaşlarımızın burada kalan yarım işleri düzeltmek için sürece müdahil olduk. İhalelerini yaptık. 2023 yılı itibariyle inşallah teslimlerini yapacağız. Bu süreçte de onlara kira ve taşıma yardımı veriyoruz. Orada bir cazibe merkezi olacak. Yeniden planlama yaptık.

Bir de yabancıya konut satışı var. Sayın Meral Akşener konut artışından bahsetti. Aslında ifade olarak doğru bir ifade değil. Bizim ortalama 30-40 bin yabancıya satışımız var."

Bakan Kurum Fikirtepelilere tarih verip duyurdu: 2 yıl sonunda evine yerleşmeyen kalmayacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kadıköy’de iftarda buluştuğu Fikirtepelilere, “2 yılın sonunda 11 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız, evine yerleşmeyen tek vatandaşımız kalmayacak.” müjdesini verdi.

Fikirtepe'de çalışma başladı: Yıkım 2 ayda, inşaat 2 yılda bitecek Fikirtepe’de 7.200 hanenin hak sahibi olduğu 1.300 yapıda yıkım çalışmaları dün başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Fikirtepe’de yıllar sonra ilk defa tünelin ucunda ışığı görebildiklerini ifade ederek “Aralık sonuna kadar 22 şantiyede yıkımı yapıp inşaata başlamayı planlıyoruz. İki yıl sonunda Yeni Fikirtepe’de hak sahiplerine teslimler başlayacak” dedi.

Yeni Fikirtepe'de yeşil alan yüzde 70 artırıldı Fikirtepe'de kentsel dönüşüm mağduriyetlerinin çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın devreye girmesi sonrası hazırlanan yeni projede yeşil alan miktarı yüzde 70 artırıldı. 60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren 8 milyar TL'lik Yeni Fikirtepe Projesi'nde ilk konut teslimatı önümüzdeki günlerde, diğer konut teslimatları ise 4 yıl içinde etaplar hâlinde yapılacak.