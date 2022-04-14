Türkiye Gazetesi

Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini değerlendirdi. Türkiye ile müzakerelerde tüm riskleri anladıklarını belirten Paşinyan, her şeye rağmen “Ankara ile müzakerelerin devam ettirilmesi ve diyalog kurulması gerektiğine inandığını” vurguladı.

Paşinyan “Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Sürecin sonuçlarının o kadar hızlı olmayabileceğini anlıyor ve bunu uluslararası ortaklarımıza da anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek için 5 maddelik teklifte bulunduğuna değinerek “Ermeni tarafı bu teklife olumlu cevap verdi” ifadelerini kullandı.

Aliyev, Zengezur koridorunun da bir an önce açılacağını belirterek “Ermenistan da bizim planlarımızı engelleyemeyeceğini görmelidir” dedi.

Azerbaycan: Brüksel'de Ermenistan'la barış için önemli adım atıldı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gerçekleştirdiği üçlü toplantıda elde edilen mutabakatı, "Azerbaycan'ın çıkarları, bölgenin barış ve huzur içinde gelişmesini sağlamak için atılan önemli bir adım" olarak nitelendirdi.