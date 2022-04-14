Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'nin canlı yayınında Rusya-Ukrayna savaşına dair kritik açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Türklerin Mariupol'den tahliyesi TÜRKLERİN MARİUPOL’DEN TAHLİYESİ

30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın tahliyesi için gemiye ihtiyaç yok

PUTİN VE ZELENSKİY GÖRÜŞECEK Mİ?

Liderleri bir araya getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Buça ve İrpin gibi bölgelerden gelen insanlık dışı görüntüler bizim de kınadığımız görüntüler atmosferi değiştirdi. Ukrayna tarafında olumsuz bir hava estirdi. Bununla ilgili Rusya Federasyonu'nun farklı açıklamaları oldu ama sonuçta bu müzakere sürecini olumsuz anlamda etkiledi" diye konuştu.

‘İKİ HEYETİN YOĞUN MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR’

Çavuşoğlu, iki liderin görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin ise şunları söyledi: "İki liderin 'evet' demesine, özellikle de Putin'in 'evet’ demesine bağlı. Ve Putin görüşmeye 'hayır' demedi. İki liderin bir araya gelmesi için görüş ayrılıklarını azaltması gerekiyor. Bu konuda da iki heyetin yoğun müzakereleri devam ediyor.

'DENGELİ TUTUMUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ'

Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi.

F-16 SATIŞINA YÖNELİK SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına yönelik değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Süreç başladı, müzakereler devam ediyor. Kongre'nin ikna edilmesi gerekiyor. İkna edecek kişi de ABD Başkanı Biden'dir."

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan müzakere açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 satışına yeşil ışık: Olumlu karşılıyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO'nun Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Türkiye'nin ABD'den almak istediği F-16'lar ile ilgili gelinen süreci değerlendirdi.

