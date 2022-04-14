Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüste son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 182 bin 446 test yapıldı, 5 bin 127 semptomlu vaka belirlendi. Aşılama ve toplumsal bağışıklığın hız kazanmasıyla vakalar gerilerken, vefat sayılarında da olumlu gelişme yaşandı. Tabloda günlük vefat 21 açıklanırken en son 26 Ağustos 2020'de 20'yi görmüştü. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 16 bin 783 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,40, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 301 bin 11'e yükseldi. En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı düştü, vefat sayısı arttı Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 oldu.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vefat sayısı düştü Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 25 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği, 6 bin 635 yeni vakanın olduğu açıklandı.