Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, orucunu Sakarya’da sağlık çalışanlarıyla açtı. Bir takım temaslarda bulunmak üzere Sakarya'da bulunan Bakan Koca, Acil Durum Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Koca, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasına gelerek, burada sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı.

Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden, fotoğraf çektiren Koca, daha sonra hasta ziyaretinde bulundu.

Bakan Koca, programlarının ardından kentten ayrıldı. Ziyaretlerde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, sağlık bakan yardımcıları Halil Eldemir ve Sebahattin Aydın ile diğer ilgililer katıldı