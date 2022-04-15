Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, Kaşçıkçı davasında durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine ilişkin kararıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu: "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur."

Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı’nın davasının Suudi Arabistan’a devredilmesine itiraz etti Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin yürütülen davranın Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin karara. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz itiraz etti.

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