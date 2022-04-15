Türkiye Gazetesi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK), yayımladığı genelgeyle sigorta şirket­lerine prim­leri her ay yüzde 2.25 artırma yetkisi verdi.

Söz konusu gelen artış geçtiğimiz şubat ayından şimdiye dek yüzde 1.5 olarak uygulanıyordu. Yapılan yeni artışın ise Mayıs ayından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 10/04/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/10) yayımlandığı bildirildi.

Genelgeye göre, 6/1/2022 tarihli genelge yürürlükten kardırılarak, “İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları 2022 yılı Mayıs ayından itibaren yüzde 2.25 olarak artırılacaktır” denildi.

TEK SEFERLİK YÜZDE 20 ARTIŞ OLMUŞTU

31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı.

1 Şubat 2022’den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, enflasyon ve kurlardaki hızlı artış nedeniyle tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı.

Son düzenlemeyle yüzde aylık artış yüzde 2.25 oldu.

Trafik sigortasında fiyatlar düştü Trafik sigortasında ortalama fiyat yüzde 6 düştü. Mayıs ayında, sene başına oranla otomobillerde primler yüzde 4 azalırken, geçen sene ile mukayese edildiğinde ise fiyat aynı kaldı.

'Torba yasa trafik sigortasındaki istikrarı yeniden sağlar' Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Altıngöz son günlerde kamuoyunda tartışılan trafik sigortası düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

'Trafik sigortasında fiyatlar düşmeli' Kanunen zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan araç sayısı 5 milyon 10 bini geçti. Pandemide evden çalışma, trafiğe daha az çıkma ve ekonomik sebeplerden dolayı, sigorta yaptıranların azaldığı belirtiliyor.