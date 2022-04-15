Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışına katılmak için Üsküdar'daki konutundan çıktı. Açılış öncesi cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kendisine seslenen iki kadın vatandaşı geri çeviremeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onları dinledi. Ardından camiye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra törene katılmak üzere Ayasofya Fatih Medresesi'ne geçti.

88 yılın ardından ilk... Ayasofya’da teravih heyecanı 88 yıllık aranın ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde ilk teravih namazı heyecanı yaşandı. Ayasofya teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.