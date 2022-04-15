Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi Üyesi Mehmet Bilgili, iddialara göre, dün akşam saatlerinde iftar sofrasıyla alakalı bir fotoğraf paylaşmak istedi.

CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal'in de yer aldığı alkol sofrasının fotoğrafını paylaşarak "Bir iftar yemeği de böyle bitti" notunu iliştirdi.

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük tepki alınca sosyal medya hesabından sildi.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLECEK

Tepkilerin ardından fotoğrafın sehven diğer fotoğrafların arasına karıştığı iddia edilse de Bilgili'nin partisine zarar vermemek adına istifaya davet edildiği ve disiplin kuruluna sevk edileceği öğrenildi.

Gelen tepkiler üzerine kamuoyuna bir açıklama yapan CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal, alkol ile anılan birisi olmadığını söyleyerek Ramazan Ayı'nın kutsallığına vurgu yaptı.

Ramazan ayında alkol masalarında fotoğraf paylaşarak halka saygısızlık yapmadığını ve yapmayacağını da ifade eden Sarıal, "Ramazan ayında alkol almam. Niyetli olmasam bile halka açık yerlerde çay dahi içemem" dedi.

"FOTOĞRAF ÜÇ AY ÖNCESİNE AİT"

Fotoğrafın Ramazan ayına ait değil üç ay öncesine ait olabileceğini hatırlatan Sarıal, "Gerek medya özelinde, gerek yazılı ve görsel basında şahsımla ilgili alkol ortamını yansıtan bir resmin yayınlandığı görülmektedir. Ben kutsal ayımızda alkol masalarında resim paylaşarak halkımıza saygısızlık yapmadım, yapmam da. Hemen belirtmem gerekir ki; halkımızın inançlarına, ibadetlerine ve geleneklerine son derece saygılı bir insanım. Alkol ile anılan birisi değilim. Ramazan ayında alkol almam. Niyetli olmasam bile halka açık yerlerde çay dahi içemem. Basında yayınlanan resim Ramazan ayına ait değil üç ay öncesine ait olabilir. Değerli basınımızın ve halkımızın bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi.

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