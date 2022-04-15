Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin'de İsrail güvenlik güçleri tarafından 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi! 90 Filistinli yaralandı Gelen son dakika bilgisine göre İsrail polisinin Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girdiği bildirildi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin kauçuk kaplı mermi, ses bombası kullanarak 90 Filistinliyi yaraladığı öğrenildi. Yaralılar ise bölgedeki yakın hastaneler sevk edildi.

İsrail güçleri Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek, traktörüne el koydu.