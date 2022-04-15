Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya geldi. Burada konuklara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız" açıklamasını yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Her ne kadar geçmişinden birileri farklı fotoğraflar çizmeye çalışsa bile kadınlar bizim için sosyal hayatta saygıdeğer biryere sahip olmuştur.

Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız, amasız fakatsız mücadeleyi sürdüreceğiz.

Bizim medeniyetimizde kadın merhametin, sevginin özverinin sembolüdür.

Kadına şiddetin ve cinayetlerinin önüne geçmek için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

AYRINTILAR GELECEK...