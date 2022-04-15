Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Suriye'nin İdlib bölgesinde saat 21.54'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
DEPREM 31 KM DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
Suriye'den deprem haberi geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İdlib'de saat 21.54'te meydana gelen depremin şiddeti, 4.0 büyüklüğünde ölçüldü.
Söz konusu depremin, yüzeyden 31 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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