Türkiye Gazetesi

2020'de ABD'de polisler sahte dolar banknotu ihbarı almış ve bölgeye gelen ekipler George Floyd'u kelepçeleyerek yüz üstü yere yatırdıktan sonra 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle Floyd'un ensesine bastırması sonucu adam nefessiz kalmış ve hayatını kaybetmişti. Tüm dünyada yankı uyandıran bu olay sonrası ABD polisine tepkiler yağmış ve uzun bir süre boyunca siyahiler tarafından protesto edilmişti.

Buna benzer bir vaka ise Almanya'nın Duisburg kentinde yaşandı. Alman polisi, seçim afişlerini yırttığı gerekçesiyle 13 yaşındaki Emirhan Altınbaş'a sert ve acımasız bir müdahalede bulundu.

TERS KELEPÇE İLE BOYNUNA BASTIRILDI

İhbar edilen Altınbaş, 12 Nisan Salı günü polis ekiplerini tarafından omzuna bastırılıp ters kelepçe takılarak karakola götürüldü. Sosyal medyada yansıyan görüntülerde Altınbaş’ın polislerin müdahalesi sırasında ağladığı ancak polislerin aldırmadığı kaydedildi.

Almanya'da yaşayan 13 yaşındaki Emirhan Altınbaş, seçim afişi yırttığı gerekçesiyle Alman polisi tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındıktan sonra polis tarafından darp edildi.

BİRÇOK YERİNDE DARP İZİ VAR

Emirhan Altınbaş‘ın babası Mustafa Ersen Altıntaş, olay sonrası Emirhan'ı hastaneye götürdüklerini ve oğlunun kafasında, boynunda ve sırtında darp izleri bulunduğunu söyledi. Baba Altınbaş, 13 yaşındaki bir çocuğa ters kelepçe takılarak karakola götürülmesinin yasal olmadığını belirterek, polisler hakkında dava açacaklarını ifade etti.

GEORGE FLOYD'U HATIRLATTI

Oğlunun kendisine, polisler üzerine çıktığında nefes alamadığını ve sesinin çıkmadığını söylediğini açıklayan Mustafa Ersen Altıntaş, Emirhan'ın görüntülerinin polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'u hatırladığını belirtti.

Baba Altınbaş ayrıca olay sonrası Emirhan’ın psikolojisinin bozulduğunu ve oğlunun sürekli ağladığını sözlerine ekledi.

George Floyd'u öldüren eski polis memuru suçunu itiraf etti ABD'de siyahi George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunarak 22,5 yıl hapis cezası alan eski polis memuru Derek Chauvin, Floyd'un ölümüyle ilgili federal suçlamaları kabul etti. Amerikalı polis, federal mahkemede, hakimin sorusuna daha öncekinin aksine "suçluyum" diye yanıt verdi.

George Floyd’u öldüren polisin hapishanede ilk fotoğrafları yayımlandı George Floyd’u öldüren eski polis memuru Derek Chauvin'in hapishanedeki ilk fotoğrafları yayımlandı.

George Floyd’u öldüren polise 75 sene hapis ABD'nin Minnesota eyaletindeki davada jüri, eski polis memuru Derek Chauvin'i, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında ölümüyle ilgili olarak 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulmuştu.