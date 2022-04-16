Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hişam Bin Said, umre ile alakalı yeni değişikliği duyurdu. Hişam Bin Said, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini duyurdu.

KADINLAR MAHREMİ OLMADAN UMRE YAPABİLECEK

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hişam bin Said, Sebak gazetesine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bin Said, daha önce 45 yaş altı kadınların umre yapabilmesi için yanında bir mahremi (babası, kayınpederi, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı) bulunması şartının olduğunu belirtti.

Artık söz konusu şartın kaldırıldığını kaydeden Bin Said, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini aktardı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan umre açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre turlarına Ramazan Bayramı'ndan sonra şevval umresi ile yeniden başlanacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan müjde: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı TV programında pandemi sebebiyle iki senedir yapılamayan hac ve umreyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Hacca gidecek hacı adayları sayısı belli oldu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 30 bin ya da 40 bin hacı adayının hacca gönderileceğini duyurarak, net rakamın Suudi Arabistan tarafından açıklayacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından, konuya ilişkin detaylı açıklamanın kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.