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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar -CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar -CANLI
16.04.2022 - 21:30 |
Son Güncelleme:
16.04.2022 - 21:35
Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Saray’ında sanatçılarla iftar programında konuşuyor
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...
Etiketler :
cumhurbaşkanı erdoğan,iftar,
849150
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/849150.aspx
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