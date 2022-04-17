Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Türkiye, global ölçekte insani diplomaside de öncü rol oynuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen insani diplomaside Türkiye, gayrisafi yurt içi hasılasına oranla en fazla yardım yapan ülkeler arasında son dört yıldır ilk üçte yer alıyor. Türkiye’nin bugüne kadar yaptığı insani yardımların toplam rakamı 8 milyar dolara ulaştı. Kızılay, TİKA, Türkiye Diyanet Vakfı, AFAD, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) eliyle mazlumların elinden tutuluyor.

KIZILAY 147 ÜLKEDE

Bugüne kadar 147’den fazla ülkeye yardım eden Kızılay’ın bu yıl insani yardıma ayırdığı bütçe 9,2 milyar TL oldu. Kızılay aracılığıyla geçtiğimiz yıl 45 milyon kişiye yardım ulaştırıldı. 170’ten fazla ülkede 30 bine yakın proje ve faaliyet gerçekleştiren TİKA da geçtiğimiz yıl yardımlar için 485 milyon TL harcadı. Yine, yurt içinde 8 milyona yakın kişiye yardım ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, 8 milyon kişiye adak, akika ve kurban, 3,5 milyon kişiye de pandemi yardımları ulaştırdı. 21 ülkede 318 su kuyusu çeşmesi açtıran Türkiye Diyanet Vakfı, 2 milyona yakın kişinin temiz içme suyuna ulaşması sağladı. Suriye’nin İdlib ve Azez bölgelerinde 4 bin 261, toplamda ise 6 bin 214 konut inşa edildi.

OKUL AĞINDA İLK BEŞTEYİZ

Türkiye, uluslararası okul ağı sıralamasında da Fransa, Almanya, İngiltere ve Çin’le birlikte ilk beş ülke arasına girdi. 19 ülkede FETÖ ile iltisaklı 230 okulu devralan Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde 47 bin 831 öğrenci bulunuyor.

4 BİN ÖĞRENCİYE BURS

Bunların yanı sıra, YTB aracılığıyla bugüne kadar çeşitli ülkelerden gelen 4 bin 862 öğrenciye burs verildi. Türkiye’den her yıl ortalama 7 bin 500 uluslararası öğrenci mezun oluyor. 169 ülkede 150 bin Türkiye mezunu bulunuyor. Ayrıca 50 ülkede 63’den fazla kültür merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsü, 30 bin 467 kişiye çeşitli seviyelerde Türkçe eğitimi verdi.

Ukrayna’ya 67 tır insani yardım malzemesi ve 1 mobil mutfak tırı gönderildi Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgeye bugüne kadar 67 tır insani yardım malzemesiyle 1 mobil mutfak tırı gönderildiğini açıkladı.

AFAD Ukrayna'da! İnsani yardım çalışmaları başladı Rusya'nın Ukrayna'yı işgelinde 3. gün geride kalırken çok sayıda sivil hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı. Halk evlerini terk ederek sığınaklara yerleşirken, zor kış şartlarında savaşın gölgesinde hayatta kalma mücadelesi veren Ukraynalı'lara Türkiye'den yardım eli uzandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) öncü ekibin Ukrayna’ya ulaştığını ve insani yardım çalışmalarının başladığını duyurdu.