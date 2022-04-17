Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla duruşuyla şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı.
Erdoğan istedi Rusya yerine getirdi! Mariupol'de camide mahsur kalanlara tahliye Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mariupol'de Türk camisindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik talebinin, Rus özel kuvvetlerince yerine getirildiğini, caminin ve rehinelerin kurtarıldığını söyledi.
Hakan Ural'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftar programına katılan Hakan Ural, davet sonrası sosyal medya hesabından Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Sevmek ayıp mı yahu" ifadesini kullandı.
Ukrayna'da esir alınan muhalif liderin eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Ukrayna tarafından gözaltına alınan muhalif lider Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Eşine işkence yapıldığını belirten Marçenko, "Erdoğan gibi güçlü bir liderin, zayıf bir lider olan Zelenski'yi etkileyebileceğine ve eşimin serbest bırakılması için devreye girebileceğine inanıyorum" dedi.