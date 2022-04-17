Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Mart ayında Antalya'da 9 yaşındaki Mahra sokak köpekleri tarafından kovalandı ve kaçmak isteyen küçük kız kamyonetin altında kaldı ve bir bacağı ezildi. Hastaneye kaldırılan küçük kız tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra haytaını kaybetti ve ölümü başta anne, babası olmak üzere tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

Mahra'nın ölümünün ardından birçok insan sokak köpekleri için tepki göstermiş ve toplatılması için çağrılarda bulunmuştu. Tepki gösterenlerden biri ise ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'ydi. Tilbe Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" dedi. Bu paylaşımı üzerine kimi kesim Tilbe'ye destek verirken kimisi ise tepki gösterdi ve hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan Yıldız Tilbe önceki gün ifade verdi.

NEVŞİN MENGÜ VE ŞAHAN GÖKBAKAR YORUM YAPTI

Gazeteci Nevşin Mengü, Yıldız Tilbe'nin ifadesine dair haberi Twitter hesabından paylaşarak, "Anahtar kelimeleri yan yana dizmiş" dedi. Komedyen Şahan Gökbakar da aynı tweetin altına "Bir kaç tane daha var, onları unutmuş. Eklese daha vurucu olabilirdi" şeklinde yorum yaptı.

Twitter üzerinden sokak köpeklerine tepki gösteren Yıldız Tilbe'yi eleştiren Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'a, sokak köpekelrinden kaçarken kamyonun altına bacağı ezilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra'nın annesinden tepki geldi.

ACISI TAZE ANNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'ın alaycı konuşmaları Mahra'nın annesini öfkelendirdi. Sokak köpekleri yüzünden evladını kaybeden acılı anne Mengü ve Gökbakar'a şu sözlerle tepki gösterdi:

'HADİ GÜLMEYE DEVAM EDİN'

"Anahtar kelimeleri yazıyorum. Çocuğum başıboş köpekler yüzünden kamyon altında kaldı, bacağı paramparça oldu ve hayatını kaybetti! Hadi gülmeye devam edin."

Mahra'nın ölümüne sebep köpekler korku saçmayı sürdürüyor Antalya'da köpek yüzünden ölen Mahra Melin Pınar bugün defnedildi. Genç kızın hayatına mal olan köpekler hala mahallede duruyor.

9 yaşındaki Mahra’nın cenazesi gözyaşları arasında alındı 23 gün önce Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden korktuğu için kaçarken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mahra’nın cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'dan acı haber geldi Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, hayatını kaybetti.