Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon gerçekleştirmesi gerçekleştirdiğini bildirerek şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim."

Belli Hadid’in Filistin paylaşımlarına Instagram’dan sansür! Tepkiler çığ gibi İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarına tepkiler üst üste gelirken, Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid’den de destek geldi. Sosyal medya hesabından Filistin’deki korkunç zulmü paylaşmak isteyen ünlü modele Instagram izin vermedi. Hadid, paylaşımlarını engelleyen Instagram’a tepki göstererek, "Ne zaman Filistin ile ilgili paylaşım yapsam hikayelerim engelleniyor" dedi. Ünlü modele birçok kullanıcı da destek çıktı.

Zulüm Filistinliyi Ukrayna’da da buldu İsrail zulmünden Ukrayna’ya kaçan binlerce Filistinli şimdi de Rus bombardımanları sebebiyle ikinci sürgünü yaşıyor.

Erdoğan istedi Rusya yerine getirdi! Mariupol'de camide mahsur kalanlara tahliye Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mariupol'de Türk camisindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik talebinin, Rus özel kuvvetlerince yerine getirildiğini, caminin ve rehinelerin kurtarıldığını söyledi.