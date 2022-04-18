Türkiye Gazetesi

TSK, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına darbe üstüne darbe indiriyor. Terörü yok etme operasyonunda önce SİHA ve helikopterler hedefleri havadan vurdu ardından Mehmetçik kara harekâtıyla bölgede ilerledi. Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgesini kapsayan Pençe-Kilit operasyonu bölge halkını PKK unsurlarından kurtaracak. Peki Pençe-Kilit operasyonu neden önemli? Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan ile İstihbarat Daire Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin kritik açıklamalarda bulundu.

IRAK’TA GÜVENLİ BÖLGE ELZEM

Bu operasyonların bir yılı aşkın süredir devam ettiğini söyleyen Esat Arslan, Suriye’de nasıl güvenli bölge tesis edildiyse Irak’ın kuzeyinde de güvenli bir bölgenin hayati elzem olduğunu söyledi. Bölgedeki istikrarın kalıcılığını ortaya koymak açısında operasyonun kritik önem taşıdığını söyleyen Arslan, “Bir yıl içinde benzer operasyonlar buralara yapıldı. Bu operasyonda önemli olan İdlip’de olduğu gibi kalıcı olmak üzere yapılmasıdır. Büyük bir operasyon” dedi.

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan

“ÇEMBER DARALDI”

Kandil’in bir öenmi kalmadığını söyleyen Arslan, “Peşmergenin de bu harekata katılması son derece önemli. İlk kez peşmerge bir operasyona katıldı ve bu işe hevesli olduğunu belirtti. Kuzey Irak Yönetiminin katılması önemli” dedi. “Çember daraldı” diyen Arslan, daha önceki operasyonlarda peşmergelerin sıkışan PKK unsurlarını başka bölgelere taşıdığının altını çizerek “Bu kez bu olmaz dilerim. Artık Irak’ın emniyetli bir bölge haline gelmesi gerekiyor.

İstihbarat Daire Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin

GAZIN TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA’YA TAŞINMASI GEREKİYOR

Şu an bölgede bulunan gazın TANAP projesi ile bütünleştirilmesi ihtimali var. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bunu istiyor, yaşaması için bu gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması gerekiyor” ifadelerini kullandı. İran’ın son derece önemli olduğunu söyleyen Arslan, İran’ın bu gazın Türkiye üzerinden taşınmasını istediğini belirterek 13 Mart’ta İran’ın fırlattığı füzelerin büyük çoğunluğunun Kuzey Irak’ta yer alan enerji merkezlerine yakın olduğunu vurguladı.

“40 YILLIK SORUN ÇÖZÜLÜYOR”

İsmail Hakkı Pekin, operasyonu şöyle değerlendirdi: “Bu operasyon PKK’nın Türkiye’ye geldiği ve eğitim verildiği bölgelere yapıldı. Terörü kaynağında kurutma amacını taşıyor. Bu acından önemli. Bir daha bu bölgeye PKK girmeyecek şekilde yapılıyor. Irak’ın kuzeyindeki doğalgazı Türkiye üzerinden nakledilmesi hedefleniyor. Bu açında da önemli bir operasyon. Bu yüzden operasyon Sincar’a sıçrayacak. Irak’ta PKK diye bir şey yok. Türkiye bir istikrarı sağlarsa YPG konusunda ABD’de geri adım atacaktır. Suriye ve Irak’taki PKK sorunu çözülecek. Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki bağ da kopuyor. Harekat Sincar’ı kontrol edebilirse Suriye’deki PKK’yi de kontrol altına alınabilir. Yepyeni bir fırsat. 40 yıllık sorun çözülüyor. Kandil sembolik bir yer. Özel harekatla TSK ve MİT birlikte bu elebaşları kıstırabilir. Artık zamanı geldi. ABD korumasında filan olmayacak. ABD artık vazgeçecek” dedi.

Teröristlerin inlerine böyle girildi: 'Pençe Kilit Operasyonu'ndan nefes kesen görüntüler Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etmek için operasyona başladı. Milli Savunma Bakanlığı, başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı.