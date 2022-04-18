Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyesi 2 üyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

EYLEM PLANLIYORLARDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgi göre, MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

DEAŞ'A YARDIM

Yakalanan teröristler verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığına eylem planladıklarını ifade etti. Teröristler ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtti.

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