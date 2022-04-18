Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Şubat ayı için konut fiyatları Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77,4 artmıştı. Konut fiyatları Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77,4 arttı. TCMB'nin yayımladığı konut fiyat endeksine göre konut fiyatları Ocak'ta aylık yüzde 13,1 artış göstermişti. T

ürkiye genelinde metrekare fiyatı 7 bin 479 TL'ye yükselirken İstanbul'da yeni konutların fiyatları aynı dönemde yıllık olarak yüzde 94,8; yeni olmayan konutların fiyatları ise yüzde 83,5 yükselmişti. Ocak ayında İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 11 bin 783 TL'ye çıkmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayına ait konut fiyat endeksini açıkladı ve verilere göre önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 96,4 arttı.

BİR ÖNCEKİ YILIN ŞUBAT AYINA GÖRE YÜZDE 96 ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında artarak 317,6 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 26,9 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 14,9, 16,0 ve 12,7 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 106,3, 97,1 ve 90,1 oranlarında artış gösterdi.

Türkiye konut fiyat artışında dünya 5’incisi oldu 55 Ülkenin yer aldığı endekste 7 ülke gerilerken Türkiye 5'inci sırada yer aldı.

Konut fiyat artışında İstanbul dünya ikincisi Konut fiyat artışında dünyada 6'ncı olan İzmir, Türkiye'de İstanbul'dan sonra konut fiyatı en çok artan il oldu.

Konut fiyat artışı hız kesti İngiltere'de konut fiyatları ekim ayında yıllık bazda yüzde 9 arttı