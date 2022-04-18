Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Pençe-Kilit operasyonu neden önemli? Uzmanlar yorumladı: 40 yıllık sorun çözülüyor Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki PKK unsurlarını yok etmek için darbe üstüne darbe vuruyor. Peşmergenin de katıldığı bu operasyon ne anlama geliyor? Hangi açıdan önemli? Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan ile İstihbarat Daire Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin kritik yorumlarda bulundu.

