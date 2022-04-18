Türkiye Gazetesi

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından hakkında fezleke hazırlanan Güzel sonrasında hemen firar etti.

YERİ BELLİ OLDU

Dokunulmazlık zırhı kaldırılan Güzel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kayıplara karışan HDP'li Güzel, Norveç'te ortaya çıktı. Türkiye'den kaçan Güzel, Norveç'te yaşayan ressam Hakan Yaşar'ı ziyaret etti.

Güzel ve Yaşar'ın ziyaret esnasında bir tablo önünde çekilen fotoğrafları Instagram ve Twitter'dan yayınlandı.

Bakan Soylu'dan Semra Güzel tepkisi: Bunu TBMM'ye kim soktu? Yakın zamanda vekilliği düşürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan HDP’li Semra Güzel ile ilgili Bakan Soylu’dan açıklama geldi. Bakan Soylu, “Böyle bir kişiyi TBMM’ye sokma sorumluluğu kime aittir” diyerek tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Semra Güzel mazeretsiz beş oturuma katılmazsa gerekeni yapacağız AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hakkında yakalamak kararı çıkartılan HDP'li Semra Güzel'e ilişkin, “İlgili milletvekili iç tüzük çerçevesinde beş birleşime katılmadığı tespiti halinde iç tüzük ve Anayasa’nın mazeretsiz şekilde katılmama durumu tespit edildikten sonra gereğini yapacağız” dedi.