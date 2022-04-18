Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’te İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim’i yakma eylemlerini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam’a, Müslümanlara, Kur'an-ı Kerim’e ve ibadethanelere yönelik saldırıları ve provokasyonları bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz. Son olarak İsveç’te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir" denildi.

Türkiye'nin İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin oluşturduğu tehdide karşı mücadelesini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Bu çerçevede tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail polislerine kınama Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara müdahale edilmesini kınadı.

Dışişleri'nden ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki: 'Reddediyoruz!' Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama, "ABD Dışişleri Bakanlığının 12 Nisan 2022 tarihinde yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu’nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz" ifadelerini kullandı.