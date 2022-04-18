Türkiye Gazetesi

Ana muhalefet partisi CHP yeni bir skandalla çalkalanıyor. CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl'ün hakkında kredi kartı dolandırıcılığına yönelik suç kaydı olduğu iddia edildi. Yakalama kararı çıkarılan Karagöl, karakola giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen CHP'li Karagöl, tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Bu durum sonrası MYK üyeliği düşürüldü.CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da konuyu araştırdıklarını belirterek, süreci değerlendireceklerini, Karagöl'ün şu anda partide bir görevinin bulunmadığını belirtti.

Gerekçesi 'mobbing': CHP'de toplu istifa CHP Bilecik Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu'nun mobbing uyguladığı gerekçesiyle toplu olarak istifa etti.

CHP’nin rakılı iftar sofraları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakâr seçmene sevimli görünmek için iftar sofralarında görüntü verirken parti teşkilatı ise skandallara imza atıyor.

CHP’li eski belediye başkanı çaldığı römorku satarken yakalandı Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde CHP’li eski belediye başkanı çaldığı römorku satmak isterken jandarmanın operasyonu yakalandı. Adliyeye sevk edilen eski belediye başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.